ИА «Ореанда-Новости». Соединенные Штаты Америки утвердили план бюджета по развитию космического оружия.

Сообщается, что Пентагон внес новые статьи расхода, которые существенно ускорят процессы разработки и размещения американского оружия в космосе. Стало известно, что в 2019 году планируется потратить на оборону страны рекордную сумму в 716 миллиардов долларов.

По официальным данным, отдельное внимание будет уделено освоению космического пространства.



Будут спроектированы новейшие спутники, которые будут стоять на вооружении у оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки.



Предполагается, что аппараты, выведенные в космическое пространство, смогут отслеживать и уничтожать военные ракеты, принадлежащие врагам. После запуска, спутники, в основном, будут сканировать территории Корейской народной Демократической Республики и Ирана. Связано это с тем, что представители Соединенных Штатов Америки говорят о возможной угрозе, исходящей именно от этих стран.

Стало известно, что столь масштабный проект планируется закончить в максимально короткие сроки. По официальным документам, запуск спутников на орбиту планируется уже через четыре года.

Напомним, что 18 июня 2018 года президент Соединенных Штатов Америки подписал указ о создании специальных космических войск в составе вооруженных сил страны. Предполагается, что выделение в отдельное подразделение позволит совершить толчок в развитии космических технологий, которыми будут пользоваться военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки. Данное заявление было сделано на базе ВВС США на мысе Канаверал.

По словам экспертов, Дональд Трамп, а также правительство Соединенных Штатов Америки обеспокоены быстрыми темпами развития других стран в сфере разработки баллистических ракет различной дальности действия. И вывод военно-космических комплексов на орбиту является неким гарантом безопасности и сдерживающим фактором от нападения на территорию страны.

Эксперты утверждают, что вывод на орбиту космического оружия является прямым нарушением Договора об использовании космического пространства, созданного в 1967 году. На данный момент его подписали более 100 стран по всему миру. Но так как исполнение условий зависит только от страны-участницы, то Соединенные Штаты Америки могут безболезненно выйти из данного договора, равно как и из договора об ограничении ракет средней и малой дальности.