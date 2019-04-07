ИА «Ореанда-Новости» В воскресенье 7 апреля Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) сообщило, что было принято решение временно вывести американские войска из Ливии, причиной послужило обострение ситуации в стране. Об говорится в официальном заявлении командования в Twitter.

В заявлении сказано, что войска покинули территории из соображений безопасности, однако военные продолжат наблюдать за ситуацией и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в Ливии.

По словам главы АФРИКОМ Томаса Уалдхаузера, ситуация в Ливии «сложная и непредсказуемая».

Ранее сегодня сообщалось, что Ливийская национальная армия начала воздушную операцию в Триполи.