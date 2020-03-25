Такие сведения приводят в Минэнерго США.Новые проекты дали возможность поставщикам из США в текущем году фактически захватить европейский газовый рынок.Импорт из США в этом месяце вырос до ста семи тысяч тонн СПГ в сутки. При этом в январе 2020 года европейские страны впервые приобрели столько же СПГ, сколько трубопроводного газа из РФ.