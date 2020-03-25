25.03.2020, 14:12
США захватили европейский газовый рынок
ИА «Ореанда-Новости». США занимают с ноября прошлого года первое место по поставкам в европейские государства сжиженного природного газа, однако по итогам года они оказались на третьем месте. Такие сведения приводят в Минэнерго США.
Новые проекты дали возможность поставщикам из США в текущем году фактически захватить европейский газовый рынок. В феврале американские поставщики опережали Катар, идущий вторым, почти вдвое.
Импорт из США в этом месяце вырос до ста семи тысяч тонн СПГ в сутки. При этом в январе 2020 года европейские страны впервые приобрели столько же СПГ, сколько трубопроводного газа из РФ.
Новые проекты дали возможность поставщикам из США в текущем году фактически захватить европейский газовый рынок. В феврале американские поставщики опережали Катар, идущий вторым, почти вдвое.
Импорт из США в этом месяце вырос до ста семи тысяч тонн СПГ в сутки. При этом в январе 2020 года европейские страны впервые приобрели столько же СПГ, сколько трубопроводного газа из РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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