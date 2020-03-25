ИА «Ореанда-Новости». США занимают с ноября прошлого года первое место по поставкам в европейские государства сжиженного природного газа, однако по итогам года они оказались на третьем месте. Такие сведения приводят в Минэнерго США. 

Новые проекты дали возможность поставщикам из США в текущем году фактически захватить европейский газовый рынок. В феврале американские поставщики опережали Катар, идущий вторым, почти вдвое. 

Импорт из США в этом месяце вырос до ста семи тысяч тонн СПГ в сутки. При этом в январе 2020 года  европейские страны впервые приобрели столько же СПГ, сколько трубопроводного газа из РФ. 