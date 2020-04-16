16.04.2020, 09:53
В США заявили, что подозревают РФ в экспериментах с ядерным оружием
ИА «Ореанда-Новости». Россией могли проводиться эксперименты, которые связаны с ядерным оружием, заявлено в докладе Госдепартамента, который оказался в конгрессе, сообщает РИА Новости.
В документе изложено, что США полагают, что РФ проводились связанные с ядерным оружием эксперименты, в ходе которых произошло высвобождение ядерной энергии.
При этом в докладе подчёркивается, что не имеется сведений о том, что в 2019 году РФ осуществляла подобные эксперименты. Заявлено, что Россией могут проводиться испытания таким образом, что происходит высвобождение из взрывного контейнера ядерной энергии. Отмечается, что это беспокоит США в свете обязательств РФ об уведомлениях, которые прописаны в договоре.
Сообщается, что Россия должна информировать о том, проводит подобные эксперименты, чтобы США могли провести мероприятия по верификации испытаний. При этом США не обвиняют другую сторону в том, что той нарушается соглашение.
В документе изложено, что США полагают, что РФ проводились связанные с ядерным оружием эксперименты, в ходе которых произошло высвобождение ядерной энергии.
При этом в докладе подчёркивается, что не имеется сведений о том, что в 2019 году РФ осуществляла подобные эксперименты. Заявлено, что Россией могут проводиться испытания таким образом, что происходит высвобождение из взрывного контейнера ядерной энергии. Отмечается, что это беспокоит США в свете обязательств РФ об уведомлениях, которые прописаны в договоре.
Сообщается, что Россия должна информировать о том, проводит подобные эксперименты, чтобы США могли провести мероприятия по верификации испытаний. При этом США не обвиняют другую сторону в том, что той нарушается соглашение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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