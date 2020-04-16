Россией могли проводиться эксперименты, которые связаны с ядерным оружием, заявлено в докладе Госдепартамента, который оказался в конгрессе, сообщает РИА Новости.В документе изложено, чтоПри этом в докладе подчёркивается, что не имеется сведений о том, что в 2019 году РФ осуществляла подобные эксперименты. Заявлено, что Россией могут проводиться испытания таким образом, что происходит высвобождение из взрывного контейнера ядерной энергии. Отмечается, что это беспокоит США в свете обязательств РФ об уведомлениях, которые прописаны в договоре.Сообщается, что Россия должна информировать о том, проводит подобные эксперименты, чтобы США могли провести мероприятия по верификации испытаний. При этом США не обвиняют другую сторону в том, что той нарушается соглашение.