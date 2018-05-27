ОРЕАНДА-НОВОСТИ США готовы принять «крайне жёсткие меры» в случае, если вооружённые силы Сирии откроют огонь по юго-западу страны, где на данный момент находится так называемая зона деэсколации. Такое заявление сделала председатель госдепартамента Хизер Науэрт. С ее слов, Соединеные Штаты Америки весьма обеспокоены слухами о некой операции президента Башара Асада на юго-западе подконтрольного ему государства. Ведь любые действия по устранению боевиков приведут к возгоранию очередного конфликта на данных территориях.

До этого председатель госдепартамента уже запомнилась своим обращением, в котором обвинила Россию в якобы случившейся химической атаке в Сирии, поскольку она гарантировала полное уничтожение химоружие. На это пресс-секретарь Российской администрации президента Дмитрий Песков заявил, что для политического решения сложившейся ситуации части зарубежным ВВС следовало бы покинуть территорию страны, где они находятся без разрешения ООН.

Территория на юго-западе Сирии не в первый раз становится горячей точкой в регионе. Это связано так же с тем, что она находится в непосредственной близости к занятым Израильскими войсками Голландскими высотами. С учетом обострения Ирано-Израильской конфронтации, эскалация конфликта в этом месте более чем вероятное. Из этого можно сделать вывод, что в случае перехода данных территорий под контроль Сирии, существует риск начала крупномасштабного противостояния войск шариатской республики с израильской стороной. А как известно, Израиль является давним союзником Штатов.

Ещё одним поводом для беспокойства могла послужить удачная операция Сирийских войск против войск ИГИЛ на востоке Дейр-эз-Зоры. Видя успехи войск президента Асада, США и их союзники справедливо посчитали, что и эти территории могут вернутся под контроль правительства Сирии. Более того, во время наступления в провинции Дейр-эз-Зора США нанесли авиационный удар по позициям Сирийской армии. Это произошло в 100 км к западу от реки Евфрат, рядом с Ираком. В этом явно проглядывается желание не допустить воссоединение раздробленных войной территорий Сирии.

23 мая коалиция под руководством США подвергли бомбежки нефтяные скважины в Сирии.