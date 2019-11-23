ИА «Ореанда-Новости». Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Украину не будут принимать в НАТО, чтобы не вступать в открытое противостояние с Москвой, пишет «МК».



Об этом он сказал на форуме по безопасности в Галифаксе в Канаде. По его словам, Россия фактически находится в состоянии конфликта с Украиной.



О'Брайен напомнил, что на Западе не хотят конфликта с Россией.