ИА «Ореанда-Новости». Названа стоимость бейсбольного мяча, на котором поставили подписи президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп. На портале Moments in time бейсбольный мяч продается за пятьдесят четыре тысячи долларов. 

Компания, разместившая объявление о продаже бейсбольного мяча, продаёт предметы и документы, на которых поставили подписи известные люди. В описании к лоту сообщается, что некий чиновник из РФ получил автограф от президента России в ходе одного из публичных мероприятий. 

Также известно, что на мяче расписался и президент США в ходе митинга, проходившего второго марта в штате Северная Каролина.  