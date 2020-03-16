На портале Moments in time бейсбольный мяч продается за пятьдесят четыре тысячи долларов.В описании к лоту сообщается, что некий чиновник из РФ получил автограф от президента России в ходе одного из публичных мероприятий.Также известно, что на мяче расписался и президент США в ходе митинга, проходившего второго марта в штате Северная Каролина.