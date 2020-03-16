16.03.2020, 15:26
Стала известна стоимость бейсбольного мяча с автографами Путина и Трампа
ИА «Ореанда-Новости». Названа стоимость бейсбольного мяча, на котором поставили подписи президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп. На портале Moments in time бейсбольный мяч продается за пятьдесят четыре тысячи долларов.
Компания, разместившая объявление о продаже бейсбольного мяча, продаёт предметы и документы, на которых поставили подписи известные люди. В описании к лоту сообщается, что некий чиновник из РФ получил автограф от президента России в ходе одного из публичных мероприятий.
Также известно, что на мяче расписался и президент США в ходе митинга, проходившего второго марта в штате Северная Каролина.
Компания, разместившая объявление о продаже бейсбольного мяча, продаёт предметы и документы, на которых поставили подписи известные люди. В описании к лоту сообщается, что некий чиновник из РФ получил автограф от президента России в ходе одного из публичных мероприятий.
Также известно, что на мяче расписался и президент США в ходе митинга, проходившего второго марта в штате Северная Каролина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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