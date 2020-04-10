10.04.2020, 07:05
Стали известны подробности новой сделки ОПЕК+
ИА «Ореанда-Новости». Участниками ОПЕК+ были взяты обязательства по сокращению добычи в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки, однако для того, чтобы сделка вступила в силу, необходимо согласие Мексики. Об этом уведомили РИА Новости источники, работающие в Минэнерго Азербайджана.
ОПЕК+ в четверг была принята декларация с оговоркой, что не согласившаяся с поставленными условиями Мексика возьмёт на себя обязательства по квотам, которые были оговорены.
ОПЕК+ в четверг была принята декларация с оговоркой, что не согласившаяся с поставленными условиями Мексика возьмёт на себя обязательства по квотам, которые были оговорены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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