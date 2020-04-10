Об этом уведомили РИА Новости источники, работающие в Минэнерго Азербайджана.ОПЕК+ в четверг была принята декларация с оговоркой, что не согласившаяся с поставленными условиями Мексика возьмёт на себя обязательства по квотам, которые были оговорены.