ОРЕАНДА-НОВОСТИ Независимые западные журналисты показали миру свои подробности о боевых действиях в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, которые произошли седьмого февраля текущего года. Согласно их сведений, было организовано нападение на объекты нефтяной промышленности страны. Во время неё погибло, предположительно, триста сирийских солдат, а так же, так называемые «русские наемные бойцы». Как предполагается, это был личный состав частной военной организации под название «Вагнер». По данным инсайдеров, эту информацию может подтвердить американская сторона.

Указывается, что столкновение продолжалось около четырёх часов. Журналисты уже окрестили этот бой самым опасным и кровопролитным за всю современную войну в Сирии, когда враждующими сторонами выступали с одной стороны солдаты США, а с другой - предполагаемые русские военные.

Что стало известно из подробностей конфликта: тридцать американских бойцов из специального подразделения "Дельта" поддерживали огнем повстанцев из Курдистана и Сирии, находящихся неподалеку от завода по переработке нефти. После полудня, разведывательными группами было замечено приближение к боевым позициям частей сирийской правительственной армии. Американцы засекли около пятисот солдат пехоты и тридцать единиц военной техники. Спустя половину часа послышались первые выстрелы, и начался бой.

Первоначально, члены отряда "Дельта» не спешили отвечать на открывшийся огонь. Командование приняло попытку связаться с командование вооруженных сил РФ и просьбой остановить наступление. Уже после, официальный представитель Пентагона пояснил, что солдаты РФ не имеют никакого отношения к ведущимся боевым действиям. Сразу после получения ответа американские военнослужащие вступили в бой и начали применять удары с воздуха.

Всего, среди бойцов поддерживающих действующего сирийского президента, погибло от двухсот до трёхсот солдат личного состава и уничтожено около пятидесяти единиц техники. Были ли потери среди русских бойцов, в расследовании не уточняется. На слушаниях перед Сенатом США, госсекретарь Майкл Помпео обмолвился, что в бою погибло пара сотен русских.