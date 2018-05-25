Стали известны подробности боя российских наемников и солдат США
Указывается, что столкновение продолжалось около четырёх часов. Журналисты уже окрестили этот бой самым опасным и кровопролитным за всю современную войну в Сирии, когда враждующими сторонами выступали с одной стороны солдаты США, а с другой - предполагаемые русские военные.
Что стало известно из подробностей конфликта: тридцать американских бойцов из специального подразделения "Дельта" поддерживали огнем повстанцев из Курдистана и Сирии, находящихся неподалеку от завода по переработке нефти. После полудня, разведывательными группами было замечено приближение к боевым позициям частей сирийской правительственной армии. Американцы засекли около пятисот солдат пехоты и тридцать единиц военной техники. Спустя половину часа послышались первые выстрелы, и начался бой.
Первоначально, члены отряда "Дельта» не спешили отвечать на открывшийся огонь. Командование приняло попытку связаться с командование вооруженных сил РФ и просьбой остановить наступление. Уже после, официальный представитель Пентагона пояснил, что солдаты РФ не имеют никакого отношения к ведущимся боевым действиям. Сразу после получения ответа американские военнослужащие вступили в бой и начали применять удары с воздуха.Всего, среди бойцов поддерживающих действующего сирийского президента, погибло от двухсот до трёхсот солдат личного состава и уничтожено около пятидесяти единиц техники. Были ли потери среди русских бойцов, в расследовании не уточняется. На слушаниях перед Сенатом США, госсекретарь Майкл Помпео обмолвился, что в бою погибло пара сотен русских.
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