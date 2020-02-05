05.02.2020, 12:21
Стало известно, кого из мужчин признали самым красивым на планете
ИА «Ореанда-Новости». Ученые заявили, что самый красивый мужчина на планете - это актёр из Британии Роберт Паттинсон. Об этом сказано в материале газеты The Sun.
Актёр, сыгравший в "Маяке" и "Сумерках", и который в настоящее время задействован в очередном проекте про Бэтмена, обошёл Дэвида Бекхэма и Брэда Питта по итогам исследования лиц на то, соответствуют ли они принципу золотого сечения.
Специалисты выяснили, что пропорции Паттинсона совершенны на 92,15 процента.
На втором месте оказался актёр Генри Кавилли, пропорции которого совершенны на 91,64 процента. Третье место отдали Брэдли Куперу (91,08 процента). Брэда Питта учёные определили на четвертое место. Его показатель - 90,51 процента.
Актёр, сыгравший в "Маяке" и "Сумерках", и который в настоящее время задействован в очередном проекте про Бэтмена, обошёл Дэвида Бекхэма и Брэда Питта по итогам исследования лиц на то, соответствуют ли они принципу золотого сечения.
Специалисты выяснили, что пропорции Паттинсона совершенны на 92,15 процента.
На втором месте оказался актёр Генри Кавилли, пропорции которого совершенны на 91,64 процента. Третье место отдали Брэдли Куперу (91,08 процента). Брэда Питта учёные определили на четвертое место. Его показатель - 90,51 процента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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