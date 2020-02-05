Актёр, сыгравший в "Маяке" и "Сумерках", и который в настоящее время задействован в очередном проекте про Бэтмена, обошёл Дэвида Бекхэма и Брэда Питта по итогам исследования лиц на то, соответствуют ли они принципу золотого сечения.На втором месте оказался актёр Генри Кавилли, пропорции которого совершенны на 91,64 процента. Третье место отдали Брэдли Куперу (91,08 процента). Брэда Питта учёные определили на четвертое место. Его показатель - 90,51 процента.