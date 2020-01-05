05.01.2020, 13:41
Стало известно о том, какие автомобили премиум-сегмента наиболее популярны в РФ
ИА «Ореанда-Новости» Около 140 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента в России приобрели за 11 месяцев прошлого года, что на 4 процента больше показателя 2018 года. Это стало известно после того, как были проведены подсчёты специалистами агентства "Автостат".
BMW является в настоящий момент самой популярной маркой в России. За указанный период в РФ приобрели около 38 тысяч автомобилей этой марки. За ним расположился Mercedes-Benz. Хозяевами этих автомобилей стали порядка 36 тысяч человек, проживающих в России. Немецким автомобилям уступает Lexus. В России были куплены около 20 тысяч этих машин.
Porsche, Audi, Land Rover, Volvo также оказались в рейтинге самых популярных автомобилей премиум-сегмента.
Эксперты заявляют, что на фоне падения автомобильного рынка происходит рост реализации премиальных машин.
BMW является в настоящий момент самой популярной маркой в России. За указанный период в РФ приобрели около 38 тысяч автомобилей этой марки. За ним расположился Mercedes-Benz. Хозяевами этих автомобилей стали порядка 36 тысяч человек, проживающих в России. Немецким автомобилям уступает Lexus. В России были куплены около 20 тысяч этих машин.
Porsche, Audi, Land Rover, Volvo также оказались в рейтинге самых популярных автомобилей премиум-сегмента.
Эксперты заявляют, что на фоне падения автомобильного рынка происходит рост реализации премиальных машин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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