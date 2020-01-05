Это стало известно после того, как были проведены подсчёты специалистами агентства "Автостат".За указанный период в РФ приобрели около 38 тысяч автомобилей этой марки. За ним расположился Mercedes-Benz. Хозяевами этих автомобилей стали порядка 36 тысяч человек, проживающих в России. Немецким автомобилям уступает Lexus. В России были куплены около 20 тысяч этих машин.Porsche, Audi, Land Rover, Volvo также оказались в рейтинге самых популярных автомобилей премиум-сегмента.Эксперты заявляют, что на фоне падения автомобильного рынка происходит рост реализации премиальных машин.