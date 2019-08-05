ИА "Ореанда-Новости" Самую старую рыбу, ареалом обитания которой являются водоёмы с пресной водой, обнаружили на днях учёные.

Старейшая пресноводная рыба относится к семейству чукучановых. Вид рыбы зоологи именуют как «большеротый буффало» или Ictiobus cyprinellus. Средняя продолжительность жизни этого вида до недавнего исследования составляет порядка двадцати лет. Однако, эксперимент, проведённый учёными, доказал, что живёт большеротый буффало гораздо больше. На протяжении семи лет, с 2011 по 2018 годы, учёные выловили огромное количество рыб этого вида. Они ставили им специальные метки и отпускали их обратно в водоёмы. Дальнейшее изучение этих рыб показало, что вместо известных науке двадцати лет, средняя продолжительность жизни большеротого буффало может достигать восьмидесяти – девяноста лет. А этот экземпляр Ictiobus cyprinellus является долгожителем среди особей своего вида.

Ареалом обитания большеротого буффало является территория Северной Америки – Гудзонов залив, Великие озёра и бассейн Миссисипи. Живёт в озёрах и водохранилищах с пресной водой. В длину рыба, в среднем, может достигать тридцати пяти сантиметров. Если условия жизни благоприятны для существования этого вида, то особи могут достигать и более ста сантиметров, а весить свыше тридцати килограммов. Ictiobus cyprinellus имеет оливково-бурую окраску, плавники у неё тёмные, а спинной плавник довольно длинный. Питается рыба ракообразными и личинками насекомых. Большеротый буффало является также популярным объектом спортивного рыболовства.