По словам писателя, режиссёр этого фильма Майк Флэнаган сделал на основе его материала потрясающую историю. Кинг говорит, что он в восторге от результата, как и зрители. Его поразило, что Флэнагану удалось элегантно связать книгу "Доктор Сон" и "Сияние".Известно, что Кинг высказался о "Сиянии" Стэнли Кубрика, как о проекте, который эмоционально не вовлекает зрителей. Кинг сравнивает "Сияние" Кубрика с красивой машиной, у которой нет двигателя.