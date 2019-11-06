06.11.2019, 15:52
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме "Доктор Сон"
ИА «Ореанда-Новости»Стивен Кинг заявил, что фильм "Доктор Сон", сюжетной базой для которого послужила его книга, ему понравился. Об этом рассказывается в материале Entertaiment Weerkly.
По словам писателя, режиссёр этого фильма Майк Флэнаган сделал на основе его материала потрясающую историю. Кинг говорит, что он в восторге от результата, как и зрители. Его поразило, что Флэнагану удалось элегантно связать книгу "Доктор Сон" и "Сияние".
Известно, что Кинг высказался о "Сиянии" Стэнли Кубрика, как о проекте, который эмоционально не вовлекает зрителей. Кинг сравнивает "Сияние" Кубрика с красивой машиной, у которой нет двигателя.
По словам писателя, режиссёр этого фильма Майк Флэнаган сделал на основе его материала потрясающую историю. Кинг говорит, что он в восторге от результата, как и зрители. Его поразило, что Флэнагану удалось элегантно связать книгу "Доктор Сон" и "Сияние".
Известно, что Кинг высказался о "Сиянии" Стэнли Кубрика, как о проекте, который эмоционально не вовлекает зрителей. Кинг сравнивает "Сияние" Кубрика с красивой машиной, у которой нет двигателя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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