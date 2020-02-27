27.02.2020, 10:06
Стивен Спилберг принял решение не снимать продолжение "Индианы Джонса"
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Стивен Спилберг, поставивший четыре фильма о приключениях Индианы Джонса, отказался снимать пятую картину франшизы. Очередной фильм об археологе Индиане Джонсе снимет постановщик Джеймс Мэнголд. Сейчас режиссёр ведёт переговоры с Disney.
В материале издания Variety говорится, что Спилберг сам отказался от съёмок фильма "Индиана Джонс 5". Он посчитал, что необходимо передать эстафету молодому поколению режиссёров, чтобы те смогли показать новый взгляд на героя, сыгранного Харрисоном Фордом. Заявлено, что Спилберг выступит в качестве продюсера новой ленты.
В материале издания Variety говорится, что Спилберг сам отказался от съёмок фильма "Индиана Джонс 5". Он посчитал, что необходимо передать эстафету молодому поколению режиссёров, чтобы те смогли показать новый взгляд на героя, сыгранного Харрисоном Фордом. Заявлено, что Спилберг выступит в качестве продюсера новой ленты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии