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Очередной фильм об археологе Индиане Джонсе снимет постановщик Джеймс Мэнголд. Сейчас режиссёр ведёт переговоры с Disney.В материале издания Variety говорится, чточтобы те смогли показать новый взгляд на героя, сыгранного Харрисоном Фордом. Заявлено, что Спилберг выступит в качестве продюсера новой ленты.