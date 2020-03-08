ИА «Ореанда-Новости». Столетний житель Китая смог победить коронавирус COVID-19. Таким образом он стал старейшим человеком, который вылечился от коронавируса. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Агентство сообщает, что 100-летний мужчина был госпитализирован в одну из больниц Уханя 24 февраля. Медики установили, что он был заражён коронавирусом. Кроме того у пациента были болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечная недостаточность.

Мужчине удалось вылечиться благодаря противовирусным препаратам, традиционной китайской медицине и переливание плазмы. На данный момент он здоров и выписан из больницы.