Ряд вопросов был посвящён таким темам как экономика, климат и безопасность в области энергетики. Напомним, что саммит 2018 года проходил в Канаде, в городе под названием Шарлевуа.

По информации, предоставленной в итоговом отчёте некоммерческой организации под названием «G7 Research group», восемьдесят три процента обещаний оказались выполненными. Стоит отметить, что в вышеуказанную организацию входят представители Университета Торонто, расположенного на территории Канады, а также Школы Мунк глобальной и государственной политики. Основное внимание страны-участницы уделили таким вопросам как экономическое развитие, состояние климата и энергетическая безопасность в мире.

По словам авторов итогового отчёта, данный документ отражает выполнение странами-участницами двадцати основных обещаний. По итогам проведённого в прошлом году саммита таких обещаний прозвучало триста пятнадцать. Отчёт оценивает и выбор основных тем, определённых саммитом G7 в 2018 году. В отчёт входят действия участников с 10 июня 2018 года по 25 июля 2019 года. Уточним, что 10 июня является первым днём после завершения вышеуказанной встречи.

Стоит отметить, что итоговый отчёт был представлен некоммерческой организацией «G7 Research group» в рамках проведения саммита G7 во французском городе Биарицце. Показатели были озвучены вчера, 24 августа.