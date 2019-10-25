25.10.2019, 08:33
Страны Сахеля желают рассмотреть вместе с президентом России вопрос размещения военных советников
«Ореанда-Новости»На проходящем в Краснодарском крае саммите "Россия - Африка" несколько глав государств региона Сахель во время общей встречи с Владимиром Путиным намерены подробно поговорить о возможности привлечения к работе в этих странах военных советников из России.
Африканский чиновник Маман Самбо Сидику, занявший пост главы постоянного секретариата G5, высказался о том, что вопрос о размещении российских военных в пяти государствах региона Сахель будет подниматься на рабочей встрече Путина и глав этих стран, которая состоится в Сочи. Это заявление было ответом на вопрос о том, каким образом Россия способна помочь африканским странам.
В своей речи чиновник отметил важность России как борца с терроризмом. Он высказался также о том, что справиться с террористами без России сегодня просто невозможно. Данный вопрос также будет затронут на этой встрече.
Формат G5 был создан в 2014 году. В нём участвуют несколько африканских стран. Формат был создан, чтобы совместными усилиями этими странам решать успешно вопросы развития в регионе, а также вопросы безопасности.
Африканский чиновник Маман Самбо Сидику, занявший пост главы постоянного секретариата G5, высказался о том, что вопрос о размещении российских военных в пяти государствах региона Сахель будет подниматься на рабочей встрече Путина и глав этих стран, которая состоится в Сочи. Это заявление было ответом на вопрос о том, каким образом Россия способна помочь африканским странам.
В своей речи чиновник отметил важность России как борца с терроризмом. Он высказался также о том, что справиться с террористами без России сегодня просто невозможно. Данный вопрос также будет затронут на этой встрече.
Формат G5 был создан в 2014 году. В нём участвуют несколько африканских стран. Формат был создан, чтобы совместными усилиями этими странам решать успешно вопросы развития в регионе, а также вопросы безопасности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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