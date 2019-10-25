Африканский чиновник Маман Самбо Сидику, занявший пост главы постоянного секретариата G5, высказался о том, что вопрос о размещении российских военных в пяти государствах региона Сахель будет подниматься на рабочей встрече Путина и глав этих стран, которая состоится в Сочи. Это заявление было ответом на вопрос о том, каким образом Россия способна помочь африканским странам.Формат G5 был создан в 2014 году. В нём участвуют несколько африканских стран. Формат был создан, чтобы совместными усилиями этими странам решать успешно вопросы развития в регионе, а также вопросы безопасности.