ИА «Ореанда-Новости». Солдат, который устроил стрельбу в Таиланде, взял в заложники 16 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.



Сообщается, что военный удерживает заложников в торговом центре. В здании работает спецназ.



Ранее он открыл стрельбу по гражданам – погибли минимум 12 человек. По неподтвержденным данным, военнослужащий украл в своей части автомобиль Humvee, на котором направился в центр города Корат, расстреливая прохожих.