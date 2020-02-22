ИА «Ореанда-Новости» . В Греции двух россиян Илларионова и Журавлева приговорили к совокупному сроку тюремного заключения в 395 лет за организацию незаконной миграции и торговлю живыми людьми. Об этом сообщает издание «Интерфакс», ссылаясь на слова российского вице-президента Международного комитета по защите прав человека.

Осужденные моряки были одними из группы задержанных преступников в Греции в ноябре прошлого года.

По законодательству Греции за одного перевезённого таким незаконным путём мигранта задержанные могли получить от 7 до 15 лет тюремного заключения. По данным греческой полиции, на момент задержания на судне находилось 62 нелегальных мигранта.