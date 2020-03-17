ИА «Ореанда-Новости». Американский суд закрыл дело российской компании «Конкорд Менеджмент». Об этом говорится в решении суда. Компания обвинялась в «Сговоре против США» и «Мошенничестве».

Ранее Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трём российским компаниям обвинения. Затем прокуроры неожиданно предложили прекратить расследование и закрыть дело за несколько дней до процесса. По их утверждению, предоставление доказательной базы по делу может раскрыть «Конкорду» методы работы американских органов, но не сможет привлечь ответчика к реальной ответственности.

Однако в США намерены продолжить попытки привлечь к суду всех проходящих по делу граждан РФ.