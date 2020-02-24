24.02.2020, 13:00
Судно, обладающее возможностями достроить "Северный поток - 2", изменило маршрут
ИА «Ореанда-Новости». Судно "Академик Черский", которым владеет компания из России "Газпром", не добравшись до Сингапура, сменило пункт назначения на порт Коломбо, столицы Шри-Ланки. Об этом заявлено порталами, отслеживающими суда, Vesselfinder и Marine Traffic.
Судно, предназначенное для укладки труб в море, до этого двигалось в Сингапур и должно было оказаться там 22 февраля. Однако двадцать четвёртого февраля пункт назначения судном был сменён на порт Коломбо.
По информации от Marine Traffic, до столицы Шри-Ланки судно должно добраться 18 марта. Сейчас корабль продолжает двигаться в направлении Сингапура.
Судно, предназначенное для укладки труб в море, до этого двигалось в Сингапур и должно было оказаться там 22 февраля. Однако двадцать четвёртого февраля пункт назначения судном был сменён на порт Коломбо.
По информации от Marine Traffic, до столицы Шри-Ланки судно должно добраться 18 марта. Сейчас корабль продолжает двигаться в направлении Сингапура.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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