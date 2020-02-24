Об этом заявлено порталами, отслеживающими суда, Vesselfinder и Marine Traffic.Судно, предназначенное для укладки труб в море, до этого двигалось в Сингапур и должно было оказаться там 22 февраля. Однако двадцать четвёртого февраля пункт назначения судном был сменён на порт Коломбо.По информации от Marine Traffic, до столицы Шри-Ланки судно должно добраться 18 марта. Сейчас корабль продолжает двигаться в направлении Сингапура.