«Ореанда-Новости»На данный момент на восточном побережье Приморья возможны небольшие осадки (10 мм).



Шторм, который должен был обрушиться, изменил направление. Теперь он движется восточнее, большая вероятность, что он обрушится вечером в районе Японского моря и позже дойдет до острова Хоккайдо.

Так курс антициклона был изменен существует вероятность, что он повлияет только косвенно. Однако метеорологи просят жителей Приморского края быть настороже и не выходить на улицу. Как говорят эксперты: «Угроза ещё есть, но она уже намного меньше».