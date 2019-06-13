13.06.2019, 21:05
Тайсон рассказал, что застукал жену в постели с Брэдом Питтом
ИА «Ореанда-Новости». Чемпион мира по боксу Майк Тайсон представил автобиографичную книгу «Бесспорная правда», в которой есть рассказ про его жену и Брэда Питта.
Как пишут СМИ, Тайсон якобы в конце 1980-х годов застал свою жену Робин Гивенс в постели с актёром Брэдом Питтом. В книге сказано, что молодой актёр очень испугался и умолял боксёра не бить его.
Любопытно, что Тайсон не только не избил Питта, но и простил жену. Но она не перестала ему изменять и поэтому брак распался.
Как пишут СМИ, Тайсон якобы в конце 1980-х годов застал свою жену Робин Гивенс в постели с актёром Брэдом Питтом. В книге сказано, что молодой актёр очень испугался и умолял боксёра не бить его.
Любопытно, что Тайсон не только не избил Питта, но и простил жену. Но она не перестала ему изменять и поэтому брак распался.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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