Как пишут СМИ, Тайсон якобы в конце 1980-х годов застал свою жену Робин Гивенс в постели с актёром Брэдом Питтом. В книге сказано, что молодой актёр очень испугался и умолял боксёра не бить его.Любопытно, что Тайсон не только не избил Питта, но и простил жену. Но она не перестала ему изменять и поэтому брак распался.