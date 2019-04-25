ИА «Ореанда-Новости» Законодатели в Мехико предложили запретить продажу холодного напитка, чтобы снизить потребление алкоголя среди несовершеннолетних

Жителям страны, возможно, придется утолять жажду тёплым пивом после того, как в правительстве внесли предложение о запрете продажи холодных напитков в магазинах. Инициатива предлагает запретить продажу пива или напитков с содержанием алкоголя 7% или менее, которые «охлаждены или находятся в других условиях, чем температура окружающей среды». Магазины должны будут разместить знаки, предупреждающие посетителей о жёстких штрафах за распитие пива в общественном месте. Инициаторы проекта утверждают, что новые правила избавят страну от так называемых «челерий», которые продают литры пива в антисанитарных условиях по низким ценам.

Однако эта инициатива вызвала волну протеста в социальных сетях. Многие мексиканцы с насмешкой отнеслись к перспективе покупки тёплого пива, особенно учитывая довольно высокие температуры в стране. Хештег #ConLasCervezasNo («не связывайтесь с нашим пивом») массово распространяется в Твиттере.

«Невероятно, что наши законодатели думают о стольких глупостях, не решая многочисленные серьёзные проблемы во всей Мексике», - прокомментировал один из пользователей соцсетей. «Если они хотят ограничить потребление алкоголя, не будет ли предпочтительнее увеличить соответствующий налог?» - интересуются в другом твите.

В свою очередь, сторонники запрета продажи холодного пива жалуются на то, что страна переполнена дешёвым алкоголем, и отмечают, что магазины по-прежнему будут продавать крепкие напитки сомнительного качества по самым низким ценам. По данным служб здравоохранения страны, около 45% алкогольных напитков, продаваемых в Мексике, фальсифицированы.

Общественное употребление алкоголя также создаёт проблемы. Данные опросов показывают, что 75,8% жителей Мехико (и 66,4% по всей стране) утверждают, что «употребление алкоголя на улице» является основным источником «преступного и антиобщественного поведения».