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Об этом заявлено на портале суда.Экологи создали обращение в суд, который семнадцатого февраля наложил временный запрет на вырубку деревьев. Однако после того, как инстанция рассмотрела иск, было принято решение снять ограничение. Сообщается, что американской компанией было представлено юридическое подтверждение оснований строительства завода.Накануне руководитель Tesla Илон Маск, комментируя обвинения в вырубке лесов Германии, сообщил, что деревья, расположенные на месте строительной площадки, предназначены для переработки в картон. По его словам, именно для этой цели они были высажены людьми.