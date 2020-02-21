21.02.2020, 09:09
Tesla дали разрешение на вырубку леса в Европе для строительство завода
ИА «Ореанда-Новости». Компании из США Tesla было дано разрешение Высшим административным судом Берлина и Бранденбурга на вырубку леса в Германии для строительства её первого завода на территории Европы. Об этом заявлено на портале суда.
Сообщается, что местные экологи выражали протест против строительства завода. Они заявляли, что работа завода может погубить местную флору и фауну.
Экологи создали обращение в суд, который семнадцатого февраля наложил временный запрет на вырубку деревьев. Однако после того, как инстанция рассмотрела иск, было принято решение снять ограничение. Сообщается, что американской компанией было представлено юридическое подтверждение оснований строительства завода.
Накануне руководитель Tesla Илон Маск, комментируя обвинения в вырубке лесов Германии, сообщил, что деревья, расположенные на месте строительной площадки, предназначены для переработки в картон. По его словам, именно для этой цели они были высажены людьми.
Сообщается, что местные экологи выражали протест против строительства завода. Они заявляли, что работа завода может погубить местную флору и фауну.
Экологи создали обращение в суд, который семнадцатого февраля наложил временный запрет на вырубку деревьев. Однако после того, как инстанция рассмотрела иск, было принято решение снять ограничение. Сообщается, что американской компанией было представлено юридическое подтверждение оснований строительства завода.
Накануне руководитель Tesla Илон Маск, комментируя обвинения в вырубке лесов Германии, сообщил, что деревья, расположенные на месте строительной площадки, предназначены для переработки в картон. По его словам, именно для этой цели они были высажены людьми.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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