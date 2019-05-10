10.05.2019, 23:44
Tesla потратила на рекламу своих электромобилей 0 $
ИА "Ореанда-Новости" Исследовательская компания BrandTotal опубликовала свой отчёт за апрель текущего года. Цифры данного отчёта свидетельствуют о том, что американская компания по производству электромобилей Tesla не потратила ни одного цента на свою рекламу в социальных сетях. Этим фактом компания отличается от других автопроизводителей, которые вкладывают огромные суммы своих рекламных бюджетов на цифровые медиа в кампании, в основном, на платформе Facebook.
В отличие от других производителей автомобилей, эта компания не использует социальные сети как площадку для собственной рекламы. Создатели Tesla полагаются лишь на свой качественно разработанный контент и органический охват пользователей, то есть на то количество людей, на чьих мониторах отображается неоплаченная публикация. Tesla обладает большим количеством пользователей в социальных сетях (их 2 миллиона человек). Однако американцы уступают по этому показателю германскому конкуренту Porsche с их 2,2 миллиона пользователей. Такие значения приводит в своём отчёте BrandTotal.
Примечательно, что американская Tesla — один из немногих крупных игроков автомобильного рынка, которые ведут маркетинговую коммуникацию исключительно в Твиттере. Значительное число последователей Tesla в Твиттере помогает компании обходиться без денежных вливаний в рекламу на других платформах.
Несмотря на то, что основатели Tesla не запускают рекламу в социальных сетях, недавно в сети появился ролик с ракетой-носителем Falcon Heavy и электромобилем Tesla Roadster на борту. Ролик стал активно обсуждаться общественностью. Основатель компании Илон Маск опубликовал это видео в Твиттере, которое быстро стало вирусным.
В отличие от других производителей автомобилей, эта компания не использует социальные сети как площадку для собственной рекламы. Создатели Tesla полагаются лишь на свой качественно разработанный контент и органический охват пользователей, то есть на то количество людей, на чьих мониторах отображается неоплаченная публикация. Tesla обладает большим количеством пользователей в социальных сетях (их 2 миллиона человек). Однако американцы уступают по этому показателю германскому конкуренту Porsche с их 2,2 миллиона пользователей. Такие значения приводит в своём отчёте BrandTotal.
Примечательно, что американская Tesla — один из немногих крупных игроков автомобильного рынка, которые ведут маркетинговую коммуникацию исключительно в Твиттере. Значительное число последователей Tesla в Твиттере помогает компании обходиться без денежных вливаний в рекламу на других платформах.
Несмотря на то, что основатели Tesla не запускают рекламу в социальных сетях, недавно в сети появился ролик с ракетой-носителем Falcon Heavy и электромобилем Tesla Roadster на борту. Ролик стал активно обсуждаться общественностью. Основатель компании Илон Маск опубликовал это видео в Твиттере, которое быстро стало вирусным.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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