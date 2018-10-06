ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ 16 октября 2018 года под названием My Love Story выйдет автобиография певицы Тины Тёрнер .

Американская «королева рок-н-рола» рассказала в своей книге о том, что в 2017 году перенесла операцию по пересадке почки. Процедура была проведена втайне от поклонников. Донором органа стал ее муж - Эрвин Бах. Звезда подчеркнула, что была шокирована таким решением супруга.

В 2016 году Тине Тёрнер был поставлен страшный диагноз – рак кишечника. Певица отказалась от традиционных способов лечения, так как желала избежать побочных эффектов. Гомеопатия и народные методы негативно отразились на состоянии звезды – это привело к почечной недостаточности. Спасти жизнь певице помог ее муж - 63-летний немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах, который самостоятельно принял решение стать донором почки.

Певица пишет: «Сложно теперь задавать вопрос о финансовой выгоде Эрвина. Донорство невозможно оценить деловым партнерством. Мы долго были вместе, однако некоторые окружающие утверждали, что Эрвина интересуют только мои деньги и слава. Что ещё может быть нужно молодому мужчине от женщины постарше. Эрвин всегда игнорировал слухи».

Певица старше своего супруга почти на 15 лет.

Операцию по пересадке почки, проведенную в 2017 году, можно считать успешной, однако Тёрнер не удалось избежать осложнений. Многие симптомы преследуют ее до сих пор: головокружение, приступы тревожности и забывчивости.

"Конечно, я нездорова. Однако, не надо быть здоровой, чтобы ощущать счастье. Я всё ещё живу и ближе ко всему миру, чем когда либо думала. Хорошее вышло из плохого. Радость пришла от боли. И я никогда не была так счастлива, как сегодня", — рассказала певица.