04.12.2019, 12:19
Токаев заявил, что слово "аннексия" по отношению к воссоединению Крыма с Россией является тяжёлым
ИА «Ореанда-Новости. Президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым было заявлено, что его страна не считает аннексией воссоединение Крымы с Россией.
В интервью Deutsche Welle лидер Казахстана сказал, что "аннексия" является тяжёлым словом, если говорить о Крыме. Таким образом он ответил на вопрос о том, напугали ли события, происходившие на Украине, правительство Казахстана. Также он сказал о том, что произошедшее в Крыму в Казахстане не считают аннексией.
Глава республики заявил о том, что у Казахстана и России добрососедские и доверительные отношения. Токаев отметил, что казахстанские власти всегда верили в порядочность и мудрость руководства России. Поэтому, по его заявлению, и не было никакого страха.
В интервью Deutsche Welle лидер Казахстана сказал, что "аннексия" является тяжёлым словом, если говорить о Крыме. Таким образом он ответил на вопрос о том, напугали ли события, происходившие на Украине, правительство Казахстана. Также он сказал о том, что произошедшее в Крыму в Казахстане не считают аннексией.
Глава республики заявил о том, что у Казахстана и России добрососедские и доверительные отношения. Токаев отметил, что казахстанские власти всегда верили в порядочность и мудрость руководства России. Поэтому, по его заявлению, и не было никакого страха.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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