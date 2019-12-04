В интервью Deutsche Welle лидер Казахстана сказал, что "аннексия" является тяжёлым словом, если говорить о Крыме. Таким образом он ответил на вопрос о том, напугали ли события, происходившие на Украине, правительство Казахстана. Также он сказал о том, что произошедшее в Крыму в Казахстане не считают аннексией.Глава республики заявил о том, что у Казахстана и России добрососедские и доверительные отношения. Токаев отметил, что казахстанские власти всегда верили в порядочность и мудрость руководства России. Поэтому, по его заявлению, и не было никакого страха.