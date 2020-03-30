ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».



По словам американского лидера, разговор должен состояться уже в ближайшие часы. Главы государств намерены обсудить цены на нефть, а также меры по борьбе с коронавирусом. Кроме того, ещё одной темой для обсуждения заявлена торговля.



Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent уменьшилась на 8,6 процента. Стоимость нефти WTI рухнула на 6,1 процента.