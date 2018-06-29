ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным для договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии, сообщает телеканал CNN.

Трамп готов вернуть территории в районе иорданской границы под контроль официального Дамаска при условии, что базирующимся там боевикам разрешат покинуть регион. Кроме того, Трамп хочет получить гарантии Москвы, что проиранским силам не позволят проникнуть на юго-запад Сирии.

Недопущение Ирана в Сирию является одним из приоритетов внешней политики Трампа.

16 июля президенты Россию и США проведут встречу в Хельсинки. Фактически это будет только вторая полноценная встреча глав государств. Впервые они встретились летом прошлого года в Гамбурге.



--- Информация: Специализированный ресурс предлагает приобрести 36нхтю проволоку по доступным ценам от производителя. Поставщик гарантирует доставку по любому адресу, указанному потребителем ---

Основной темой для обсуждения станет нормализация отношений, которые сейчас находятся на более низком уровне, чем во времена «холодной войны». Также стороны обсудят целый ряд международных проблем. Помимо Сирии это ситуация на Украине, вопросы урегулирования в КНДР.

Ряд европейских политиков опасается, что это мероприятие может нанести вред НАТО. Традиционно подобные опасения высказывают и американские демократы. «Боюсь, что вместо этого саммит окажется очередным ударом по НАТО и нашим союзникам и станет подарком для Кремля», - заявил конгрессмен Адам Шифф.

Он призвал Трампа обязательно затронуть тему» «российского вмешательства» в выборы президента США.



Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о предполагаемом формате мероприятия. "Это будет, наверное, несколько часов, встретятся в середине дня и, несомненно, будет беседа тет-а-тет; также предусматривается, наверное, какое-то протокольное мероприятие, - скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция", - пояснил он.



Путин и Трамп лично встречались лишь дважды: в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме. Кроме того, лидеры России и США неоднократно общались по телефону.