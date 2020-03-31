ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп заявил, что Россия направила в США самолёт с медицинскими принадлежностями. Американский президент отметил, что таким же образом поступила КНР.

Трамп считает, что у США сложились прекрасные отношения с другими странами. Он рассказал об «очень-очень большом самолёте, заполненном медицинскими принадлежностями», который направила Вашингтону Москва. Аналогично поступили и другие страны, присылая в Штаты различную помощь. Американский лидер подчеркнул, что это поможет государству стать сильнее.

На данный момент США находятся на первом месте по количеству заболевших. По последним данным, в стране зафиксировано свыше 160 тысяч случаев заражения COVID-19.