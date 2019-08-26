ИА "Ореанда-Новости" Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сегодня отличился новым противоречивым заявлением. Лидер объявил, что эффективным способом борьбы с ураганами может стать использование ядерных бомб.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter Трамп опубликовал сообщение о том, что данная новость является полным абсурдом. Идею о том, что справиться с надвигающимися на государство ураганами можно с помощью ядерных бомб, Трамп назвал нелепой. Американский глава государства заявил, что он никогда не говорил подобных слов, поэтому новость об этом можно считать абсолютно неправдоподобной.

Стоит отметить, что речь в данном случае идёт о статье в издании под названием «Axios». В ней сообщалось о том, что лидер американского народа во время проведения брифингов с представителями Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки высказал мысль о том, что бороться со стихией, в частности, ураганами, можно с помощью ядерного оружия. Подчёркивалось, что брифинги происходили при закрытых дверях. Издание повествует также о том, что Дональд Трамп искренне недоумевал, почему раньше не могли использовать этот вид оружия против ураганов. В Совете национальной безопасности якобы предложение главы государства поддержки не получило.

Одновременно с публикацией Дональда Трампа о том, что новость в корне неверная, выступили и представители Белого дома. Они заявили, что никогда не дают комментарии по поводу бесед американского президента с членами Совета национальной безопасности, ведущихся в частном порядке.