ИА «Ореанда-Новости». Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китайская Народная Республика пыталась оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс.



Такой заявление главой Белого дома было сделано в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. По словам лидера Соединённых Штатов, китайская сторона не хочет, чтобы победу одержал Трамп, потому что он “первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле”. Американский президент указал на то, что нынешней ситуации Соелинённые Штаты одерживают победу над Китайской Народной Республикой в вопросах торговли.



Такой заявление главой Белого дома было сделано в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. По словам лидера Соединённых Штатов, китайская сторона не хочет, чтобы победу одержал Трамп, потому что он “первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле”. Американский президент указал на то, что нынешней ситуации Соелинённые Штаты одерживают победу над Китайской Народной Республикой в вопросах торговли.

Глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Пекин не приемлет безосновательных обвинений в свой адрес. По словам министра, китайская сторона не вмешивается во внутренние дела других государств.



Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что принцип невмешательства является традицией внешней политики Пекина.



Ранее американские средства массовой информации сообщали о том, что администрация лидера Соединённых Штатов планирует начать информационную атаку на власти Китая.



По данным СМИ, американския сторона считает, что Китайская Народная Республика является ответственной за ряд кибератак, ведение промышленной войны, вмешательство в выборы, а также кражу интеллектуальной собственности.



24 сентября в силу вступили пошлины Соединённых Штатов на китайские товары общей стоимостью в двести миллиардов долларов, до конца 2018 года они составят десять процентов , а в будущем году возрастут до 25 процентов. Китайская сторона ответила аналогичными мерами в отношении американских товаров на сумму шестьдесят миллиардов долларов.



Также в американских изданиях появилась информация о том, что на фоне взаимных пошлин китайские власти отказались принимать участие в переговорах по урегулированию торговых споров.



В докладе Китайской Народной Республики о торгово-экономических отношениях с Соединёнными Штатами администрацию американского лидера обвинили в “унилитаризме, протекционизме и экономической гегемонии”.



Выборы в конгресс пройдут в США в ноябр текущего года, по результатам которых будут полностью переизбрана палата представителей, также переизберут 35 сенаторов. Согласно последним опросам, кандидаты от Демократической партии на выборах в Конгресс обгоняют по популярности республиканцев, однако разрыв между ними сокращается.