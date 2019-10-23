ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением в Белом доме, в котором заявил, что уже пять дней нет военных действий, пишет «Интерфакс».



Трамп отметил, что перемирие соблюдается «лучше всяких ожиданий». Президент заявил, что уже поручил министру финансов снять санкции с Турции, которые были введены 14 октября.



Трамп добавил, что санкции будут сняты, если только не произойдёт чего-то, что не понравится Вашингтону.