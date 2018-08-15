ИА «Ореанда-Новости». В среду в ходе брифинга для прессы в Белом доме пресс-секретарь президента Сара Сандерс сообщила о том, что глава Соединённых Штатов Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации у экс-главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана.

Возможно, Трампа на этот шаг натолкнул тот факт, что 23 июля американский сенатор Рэнд Пол заподозрил Джона Бреннана в разглашении засекреченной информации в целях получения выгоды. Сенатор в своём Twitter задался вопросами о том, не монетизирует ли Бреннан свой допуск к секретным материалам и не зарабатывает ли он своими атаками на Трампа миллионы долларов тем, что разглашает секреты американского президента, страны и Правительства ведущим национальным и зарубежным СМИ.

Джон Бреннан, возглавивший ведомство в марте 2013 года, прежде занимал должность советника президента Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Свой пост советник покинул в день инаугурации Дональда Трампа – 20 января 2017 года, после чего они с действующим президентом не раз вступали в заочные дискуссии и выдвигали друг другу серьёзные обвинения.

Так, например, Бреннан был в шаге от того, чтобы обвинить президента Соединённых Штатов в предательстве, заявив, на его взгляд, на саммите в Хельсинки глаза Белого дома контролировался Владимиром Путиным.

Такой шаг, по словам Сандерс, был необходим с точки зрения безопасности для противодействия возможной утечки данных. Доступ такого уровня не уместен для чиновников, которые позже уходят с высоких позиций, но могут использовать секретную информацию, которой располагали ранее в целях осуществления политических атак и шантажа. На протяжении всей истории США у экс-руководителей ЦРУ всегда был доступ к секретным данным, чтобы, в случае возникновения необходимости, консультировать своих преемников и высказывать экспертное мнение.

Сара Сандерс отметила, что Трамп раздумывает над тем, чтобы лишить допуска экс-главы ФБР Джеймса Коми, экс-директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, бывшего главы ЦРУ Майкла Хайдена, экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего заместителя директора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Салли Йейтс.