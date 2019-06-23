ИА «Ореанда-Новости». Согласно заявлению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отправил послание личного характера Ким Чен Ыну.

«Превосходную» оценку получило сообщение от лидера Северной Кореи. Он также отметил, что Трамп таким поступком показал свою политическую рассудительность и смелость.

11 июня в Белый дом было отправлено послание от Северокорейского лидера с просьбой о встрече. Последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына закончилась раньше срока. Стороны не сделали никакого заявления по её итогам.

22 июня США продлили санкции по отношению к Пхеньяну.