ИА «Ореанда-Новости». Президент США потребовал от экс-главы ФБР извинений.

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от бывшего директора ФБР США Джеймса Коми. Причиной стало дело о слежке за предвыборным штабом Трампа, которое началось в 2016 году. Недовольство глава США выразил в своём Twitter.

Он отметил, что только сейчас, спустя столько времени Джеймс Коми признаёт свою неправоту. Трамп подчеркнул, что Коми делает это лишь потому, что его уже поймали. Однако нынешнему американскому лидеру этого мало. «Так каковы последствия его незаконного поведения? … Где извинения передо мной и остальными, Джим?» - написал Дональд Трамп.

Ранее Коми появился в эфире телеканала Fox News, в котором публично признал свою вину за небрежность и недочёты в ведении слежки за предвыборным штабом Трампа.