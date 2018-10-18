ИА «Ореанда-Новости». Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что прекратит выделение финансовой помощи этим государствам, если не будут предприняты шаги по ограничению нелегальной миграции в США через территорию этих стран.



Об этом американский президент написал в своём Twitter-аккаунте 16 октября. Он добавил, что всех, кто нелегально въедет на территорию Соединённых Штатов, будут задерживать и отправлять обратно в их страны.



Об этом американский президент написал в своём Twitter-аккаунте 16 октября. Он добавил, что всех, кто нелегально въедет на территорию Соединённых Штатов, будут задерживать и отправлять обратно в их страны.

В ответ на угрозы главы Белого дома лидер Гватемалы Джимми Моралес заявил, что считает неправильным обусловливать оказание помощи со стороны американских властей рядом условий по миграционной политике. Он подчеркнул, что гватемальская сторона ведёт себя с достоинством “и не принимает и не выдвигает условий”.





Ранее Министерство иностранных дел Республики Гондурас обратилось к местным жителям с призывом не принимать участие в миграционных “караванах”, которые направляются в сторону Мексики и Соединённых Штатов. Гватемальскими правоохранительными службами были задержаны Бартоло Фуэнтеса, являющийся гражданином Гондураса, который занимался организацией перевозки нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки в Мексику и США.



В настоящее время два каравана гондурасских мигрантов двигаются по территории Гватемалы в сторону Мексики, чтобы добраться до границы с Америкой.





Глава Белого дома Дональд Трамп во время избирательной кампании в 2016 году пообещал своим сторонникам проводить более жёсткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Американский лидер утверждает, что нелегальные иммигранты, которых на территории Соединённых Штатов насчитывается около двенадцати миллионов человек, являются “преступниками” и их необходимо выявлять и депортировать. Дональд Трамп считает, что нелегальная иммиграция является “неприемлемым риском для общественной и национальной безопасности”. Спустя пять дней после инаугурации американским лидером был подписан указ о постройке стены на границе с Мексикой, однако Конгрессом Соединённых Штатов до сих пор не были выделены необходимые средства.









