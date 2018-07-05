



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с призывом к Организации стран - производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) об экономической ответственности относительно политического сотрудничества с Вашингтоном. По мнению американского президента, страны, входящие в ОПЕК, не должны забывать о том, что цены на бензин увеличиваются, и с их стороны должны быть предприняты какие-то меры. Однако, по словам Трампа, государства, производящие и экспортирующие нефть, только поднимают цены. Президент Соединённых Штатов настаивает на том, что страны ОПЕК обязаны снизить цены в самое ближайшее время.

В прошлом месяце государства, состоящие в ОПЕК+, поддержали предложение Саудовской Аравии и России, согласно которому добыча нефти будет увеличена на один миллион баррелей в день. Два года назад страны-производители нефти пришли к соглашению относительно сокращения добычи нефти на 1,8 миллионов баррелей в день. Договорённость между странами, входящих в ОПЕК+, была выполнена на 150%. Недавно американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что между ним и лидером Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом ас-Саудом заключено соглашение, согласно которому добыча нефти вырастет до 2 миллионов баррелей в день.





Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что против европейских стран, состоящих в сотрудничестве с Ираном, будут введены ограничительные меры. Любое государство, которое является клиентом иранской нефти, рискует попасть под санкции США. Исходя из этого, американский лидер предложил властям Саудовской Аравии поднять поставку до 2 миллионов баррелей в день, из которых 300 тысяч придутся на Россию.





Отметим, что с начала текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в Российской Федерации достигла 271,13 млн т. Показатели этого года ниже предыдущего за тот же период на 0,4%.