ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия являются серьёзные психические заболевания виновных.

Глава государства признал, что проблема преступного применения огнестрельного оружия в стране существует уже давно и что необходимо принять соответствующие меры. При этом Трамп отметил, что «в нашей стране нет места ненависти».

В течение суток в США было три случая массовых убийств с использованием огнестрельного оружия. В городе Эль-Пасо (Техас) были застрелены 20 человек, ещё 26 получили ранения. Подозреваемый задержан. В городе Дейтон (Огайо) погибли 9 человек, застреливший их тоже погиб, ещё 16 человек ранены. В Чикаго (Иллинойс) пострадали 7 человек.