ИА «Ореанда-Новости». Президент США оценил нападение, которое было совершено у дома раввина в Нью-Йорке.

Президент США прокомментировал нападение, произошедшее у дома раввина в Нью-Йорке. Трамп у себя в Twitter назвал инцидент ужасающей антисемитской атакой.

Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться, противостоять ему всем вместе. Иначе «дьявольский бич антисемитизма» не получится искоренить.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении у дома раввина в Нью-Йорке. Инцидент произошёл во время празднования Хануки. Вооружённый ножом преступник ворвался в дом и напал на тех, кто находился внутри. Из праздника Ханука превратилась в трагедию. В ходе атаки пострадали пять человек.

На нападение отреагировали видные политики разных стран. Так, президент Израиля заявил, что всё ещё пребывает в шоке от происшествия.