ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп критически высказался о работе бывшего посла Штатов на Украине Мари Йованович.



Глава государства отметил, что где бы ни была Йованович, всё выходило плохо. Трамп вспомнил, что она начинала с Сомали, «и как это прошло?», заметил президент у себя в Twitter.



Он опубликовал пост во время выступления Йованович с показаниями перед законодателями на Капитолийском холме в рамках импичмента. Трамп также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский отзывался о Йованович отрицательно.