05.02.2020, 07:22
Трамп рассказал о стремлении США окончить конфликты на Ближнем Востоке
ИА «Ореанда-Новости». В послании Конгрессу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, проводя свою политику на Ближнем Востоке, стремится защитить граждан своей страны и завершить конфликты в регионе, в которых принимают участие американские войска.
Он сказал, что американские власти защищают жизни военнослужащих США и проводят работу, направленную на завершение войны с участием американских войск на Ближнем Востоке.
В начале января президентом США было сделано предложение НАТО о расширении присутствия на Ближнем Востоке. Трамп считает, что альянс должен в регионе увеличить свой контингент. При этом им отмечено, что США должны вернуться домой и задействовать войска НАТО, поскольку это проблема международная, а не только американская.
Он сказал, что американские власти защищают жизни военнослужащих США и проводят работу, направленную на завершение войны с участием американских войск на Ближнем Востоке.
В начале января президентом США было сделано предложение НАТО о расширении присутствия на Ближнем Востоке. Трамп считает, что альянс должен в регионе увеличить свой контингент. При этом им отмечено, что США должны вернуться домой и задействовать войска НАТО, поскольку это проблема международная, а не только американская.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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