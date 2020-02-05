Он сказал, что американские власти защищают жизни военнослужащих США и проводят работу, направленную на завершение войны с участием американских войск на Ближнем Востоке.. При этом им отмечено, что США должны вернуться домой и задействовать войска НАТО, поскольку это проблема международная, а не только американская.