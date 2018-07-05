



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Президент Соединённых штатов Америки в очередной раз сделал громкое заявление. В своём аккаунте в Twitter глава Белого дома заявил, что в силу того, что страны Организации экспортёров нефти являются монополистами, они могли бы помочь в процессе снижения цен на топливо. По словам Дональда Трампа, Америка защищает некоторых членов ОПЕК на чисто символической основе, поэтому он потребовал снизить цены на нефть незамедлительно. Что подразумевал президент США, когда говорил о защите членов ОПЕК, он так и не пояснил.

Такое же заявление Трамп сделал и в средствах массовой информации. В разговоре с журналистами телеканала Fox News президент США сказал, что страны ОПЕК пользуются своим положением монополистов в сфере нефтедобычи, и с этим пора заканчивать. Чтобы снизить цены на бензин, необходимо повысить уровень добычи нефти до 2 миллионов баррелей в сутки. Также Дональд Трамп рассказал, что у него была беседа с королём Саудовской Аравии, в которой была достигнута договорённость об увеличении объёмов добычи нефти. В свою очередь источник заявляет, что Король Саудовской Аравии не давал Дональду Трампу никаких обещаний. Как сообщает The Wall Street Journal, король всего лишь сообщил президенту США, что Саудовская Аравия вполне может покрыть имеющийся спрос на топливо.





В середине июня Президент США отметил, что цена на нефть марки Brent постоянно растёт. С середины мая её стоимость достигла 75,8 доллара за беррель, что привело к росту цен на бензин в Штатах: цена одного галлона бензина поднялась до 3 долларов.





Напомним, что члены ОПЕК решили повысить добычу нефти до 1 миллиона баррелей в сутки. Однако это решение не устраивает администрацию Белого дома. После громкого заявления Дональда Трампа цены на нефть стали падать, что подтвержается данными торгов. Цена на нефть марки Brent, о которой упоминал президент США, снизилась на 0,7%, а нефть марки WTI подешевела на 0,34%. Сейчас цены на нефть зафиксировались в красной зоне.





Эксперты утверждают, что в четверг на рынок нефти может повлиять информация от министерства энергетики США о запасе сырья в стране. А в ближайшие месяцы

цены на нефть марки Brent будут варьироваться от 75 до 80 долларов за баррель. Однако, если ОПЕК всё-таки ещё увеличит объёмы добычи чёрного золота, то цены на нефть будут падать.