ИА «Ореанда-Новости». Во время публикации соболезнования властям Шри-Ланки в своём микроблоге Twitter президент США совершил ошибку и представил количество погибших в результате теракта людей, как 138 миллионов, ещё 600 он записал, как «получивших ранение».

Оплошность была замечена пользователями Сети и растиражирована, как информационный повод, в очередной раз уличить аппарат Белого дома в невежестве.



Тем не менее, трагедия, которая произошла сегодня утром в католических храмах, когда террористы взорвали людей, пришедших на пасхальную службу, вызывает обеспокоенность во всём мире. Главы многих государств отреагировали на случившееся. Своё заявление сделал и российский МИД.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что россияне возмущены «бесчеловечной вылазкой». Это преступление не может быть оправдано никакими средствами. В сообщении выражается необходимость незамедлительной консолидации мирового сообщества на борьбу с основным злом 21 века – терроризмом.

Тем временем СМИ, которые работают на месте событий, сообщают на этот момент о 207 погибших и более чем 400 раненых. Всего в различных регионах Шри-Ланки прозвучало 8 взрывов.

Следствию удалось установить местонахождение и задержать семерых боевиков, которые могли быть причастны к терактам. Среди погибших по оценкам специалистов 22 иностранных гражданина, на этот момент семерых из них уже идентифицировали. МИД Российской Федерации не обладает сведениями о погибших или раненых в результате взрывов российских гражданах.

После серии взрывов в Шри-Ланке было приостановлено движение железнодорожного транспорта. В стране прекращена работа многих государственных учреждений и введён комендантский час.