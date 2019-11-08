08.11.2019, 18:52
Трамп выразил желание посетить парад 9 мая в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить парад 9 мая в России, пишет «МК».
Отмечается, что американский лидер скорее всего не сможет приехать, так как будет участвовать в предвыборной кампании в Штатах.
Ранее в Кремле заявляли, что были бы рады видеть международных лидеров на праздновании 9 мая в 2020 году в Москве.
Отмечается, что американский лидер скорее всего не сможет приехать, так как будет участвовать в предвыборной кампании в Штатах.
Ранее в Кремле заявляли, что были бы рады видеть международных лидеров на праздновании 9 мая в 2020 году в Москве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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