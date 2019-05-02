ИА «Ореанда-Новости». Траурные мероприятия приуроченные к пятой годовщины трагедии 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов на Куликовом поле проходят спокойно. Об этом заверил заместитель начальника МВД Украины Сергей Яровой.

С его слов, по состоянию на 10.00 по мск, всё проходит спокойно, люди приходят возлагать цветы в честь событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек.

Ранее сообщалось, что безопасность в Одессе до конца всех поминальных мероприятий будет усилена. Полиция несёт службу в усиленном режиме.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.

