ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Казахстане группа российских туристов сплавлялась по горной реке, один из них допустил неосторожность и упал в горную реку. Он утонул. Информацию об этом спасателям Алма-Атинской области участники группы сообщили 10 июня, вечером.

По сообщению МЧС, восемь туристов, все граждане России, совершали экстремальный сплав по горной реке Аксу. Один участник группы упал в воду с лодки и утонул. Спасатели МЧС отправились на помощь остальным участникам сплава, рассказал Руслан Иманкулов, представитель местного ведомства по чрезвычайным ситуациям. Он уточнил, что все туристы не были предварительно зарегистрированы в спасательном отряде.

Известно, что произошло это в 120 километрах от города Талдыкорган, который является административным центом региона.

8 мая в Грузии погибли туристы. Четыре человека также стали жертвами горной реки, они совершали сплав по ней. Эти люди утонули. Лодка перевернулась во время прохождения порога – в тот момент усилился водный поток. Среди них был один местный житель и трое иностранцев, пока гражданство погибших иностранцев уточняется. Первоначальную версию, что это были граждане Украины – опровергли.

В середине мая стало известно, что в Непале погиб альпинист, житель Башкирии. Он погиб из-за горной болезни, поднимаясь на Эверест. Мужчина сообщал до этого в соцсетях, что очень плохо себя чувствовал из-за акклиматизации. И даже спускался вниз, чтобы организм привык. Он и другие альпинисты не дошли до вершины совсем немного, Рустем Амиров потерял сознание. Других участников смогли спасти, его нет.

До этого, в апреле, в горах погиб француз, альпинист, гид и врач. Мужчину погубила сошедшая вниз лавина. Он с группой горных лыжников был за территорией оборудованной трассы в тот момент, когда их застала лавина. Погиб он один, ещё четверо получили травмы, но остались живы.





