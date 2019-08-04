Об этом заявили в Министерстве Чечни по туризму.

По информации, предоставленной министром Чеченской Республики по туризму Муслимом Байтазиевым, за первое полугодие текущего года зафиксирован необычайно высокий пророст иностранных туристов. В процентном соотношении этот показатель вырос на девяносто шесть процентов.

В своём заявлении Муслим Байтазиев подчеркнул, что в республике не зафиксирован ни один случай нападения на отдыхающих. Такую статистику местные власти не ведут ввиду её полного отсутствия, отметил чиновник. Безопасность и комфорт для отдыхающих является одной из приоритетных задач чеченского правительства. Республика стала прекрасным местом отдыха для индивидуальных и семейных путешественников.

По словам министра по туризму, регион может предложить большое количество разнообразных по тематике туристических маршрутов. Большое число достопримечательных мест находится не только в столице Чечни, но и в других городах республики. Так, например, одними из востребованных маршрутов для туристов в последнее время стали такие объекты как озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, Беной и другие. Если раньше туристы приезжали в Чечню исключительно ради того, чтобы посмотреть город Грозный, то теперь путешественники задерживаются в этом регионе для того, чтобы посмотреть другие населённые пункты Чечни. Работа сотрудников чеченского министерства по туризму направлена, главным образом, на то, чтобы экскурсанты, задерживающиеся на один – два дня в Чечне, превратились в полноценных туристов, решивших провести до четырёх – пяти дней в республике.