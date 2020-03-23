, заявили представители российского Центра примирения враждующих сторон в САР.Заявлено, что Турция пообещала в ближайшие дни осуществить проведение мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы нейтрализовать экстремистские формирования, создающие препятствия для патрулирования в Сирии трассы М-4.