23.03.2020, 12:27
Турция дала обещание нейтрализовать боевиков, которые препятствуют патрулированию в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». Анкара заявила о том, что обязуется нейтрализовать группировки экстремистов, которые препятствуют России и Турции осуществлять патрулирование в сирийском Идлибе, заявили представители российского Центра примирения враждующих сторон в САР.
Заявлено, что Турция пообещала в ближайшие дни осуществить проведение мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы нейтрализовать экстремистские формирования, создающие препятствия для патрулирования в Сирии трассы М-4.
Заявлено, что Турция пообещала в ближайшие дни осуществить проведение мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы нейтрализовать экстремистские формирования, создающие препятствия для патрулирования в Сирии трассы М-4.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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